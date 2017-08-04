Турчинов испытал в Донбассе систему для блокировки российских телеканалов

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов провел в Донбассе испытания первого опытного образца системы, которой Киеве хочет блокировать "антиукраинское" вещание, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Эта система позволяет избирательно блокировать аналоговые, цифровые и спутниковые телерадиоканалы, которые распространяют сепаратистскую и пророссийскую пропаганду, и одновременно не мешает работе украинского телерадиоэфира", — цитирует пресс-служба слова Турчинова.

Секретарь СНБО Украины отметил, что испытания комплексной системы прошли успешно.

Руководитель Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдоченко заявил, что после завершения испытаний системы нужно до четырех месяцев для ее развертывания вдоль всей линии разграничения.

Киев ранее запретил трансляцию на Украине основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.