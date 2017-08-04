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В мире

Она из Киева, он из Ижевска: история пары, пострадавшей в Абхазии

Сюжет:
Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (35)
09:5104.08.2017
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© РИА Новости / Виноградов ДмитрийПоследствия взрывов на складе вооружения в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017Последствия взрывов на складе вооружения в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017
© РИА Новости / Виноградов Дмитрий

СУХУМ (Абхазия), 4 авг — РИА Новости. Киевлянка Дарина П. и парень из Ижевска Георгий М. оказались среди тех, кто пострадал при взрывах на складе боеприпасов в поселке Приморский в Абхазии; оба работают психотерапевтами, а в Абхазии проводили совместный отпуск и уже готовились к отъезду.

На месте взрыва боеприпасов склада Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района
© РИА Новости / МЧС Республики Абхазия
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Туристка из России провела ночь в лесу после взрыва на складе в Абхазии

Взрывы прогремели 2 августа на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. По данным Минздрава республики, пострадали 64 человека. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, ранены 27 граждан РФ. МИД Абхазии также сообщил о гибели двух туристок из Санкт-Петербурга.

Двадцативосьмилетняя Дарина и 32-летний Георгий познакомились год назад на профессиональном семинаре на одной из туристических баз Краснодарского края. Дело в том, что и Дарина, и Георгий работают психотерапевтами, только девушка в Киеве, а парень в Ижевске, знаменитом на весь мир своим "Калашниковым".

На месте взрыва боеприпасов склада Минобороны Абхазии в селе Приморское
© РИА Новости / МЧС Республики Абхазия
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Очевидцы о взрыве на складе в Абхазии: "Думали, что война началась"

Ребята стали общаться, а в этом году решили провести отпуск в Абхазии. Поселились в Новом Афоне, и за неделю объехали все окрестные достопримечательности. Интересно, что в ночь после визита на источник Дарина собиралась улетать домой: в четыре часа утра у нее был самолет из Сочи в Стамбул, а оттуда в Киев, так как прямых рейсов между Россией и Украиной нет.

"Это был такой ужас. Как будто началась война. Теперь я понимаю, что чувствуют жители Донбасса", — рассказала РИА Новости жительница Киева Дарина П.

Взрыв на военном складе в Абхазии
© Фото : Павел ОтырбВзрыв на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское произошел примерно в 16:30 по местному времени.Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии. 2 августа 2017
© Фото : Павел Отырб
Взрыв на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское произошел примерно в 16:30 по местному времени.
© Фото : МЧС АбхазииПремьер-министр республики Беслан Барциц заявил, что делается все необходимое для обеспечения безопасности населения.Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
Премьер-министр республики Беслан Барциц заявил, что делается все необходимое для обеспечения безопасности населения.
© Фото : Бадри ЕсиаваЖителей Приморского начали эвакуировать.Эвакуация людей в районе взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : Бадри Есиава
Жителей Приморского начали эвакуировать.
© Фото : Рустам ЧочуаВ посольстве России в Абхазии сообщили, что при взрыве пострадали 27 человек.Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии. 2 августа 2017
© Фото : Рустам Чочуа
В посольстве России в Абхазии сообщили, что при взрыве пострадали 27 человек.
© Фото : МЧС АбхазииСреди пострадавших, по информации дипломатов, 19 россиян.Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
Среди пострадавших, по информации дипломатов, 19 россиян.
© Фото : МЧС АбхазииРаненных, по словам источника РИА Новости, доставляют в лечебные учреждения.Ситуация на месте взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
Раненных, по словам источника РИА Новости, доставляют в лечебные учреждения.
© Фото : МЧС АбхазииВ Ростуризме заявили, что среди пострадавших нет туристов из России.Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
В Ростуризме заявили, что среди пострадавших нет туристов из России.
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В тот день молодые люди посетили популярный среди туристов сероводородный источник в поселке Приморский, который расположен в 100 метрах от склада. В советское время это был склад гражданской обороны, поэтому он находится близко к жилой застройке. Молодые люди уже успели искупаться в горячей воде, нанести целебную грязь и уже уходили по дороге, ведущей от источника в Приморский. Неожиданно у них за спиной раздался сильный взрыв, полетели стальные осколки. Один из них попал в ногу Георгию, Дарина получила сильную контузию взрывной волной.

"Паника, что делать, не знаем. Первая мысль — как Дарину защитить", — вспоминает Георгий. Вокруг никаких строений, за которыми можно было бы спрятаться. Молодые люди спрыгнули с трассы в канаву и кусты и легли на землю. А взрывы в это время продолжались, мимо бежали толпы туристов, испуганное взрывами стадо коров. От склада поднимался густой белый дым.

"Как будто сбросили какую-то бомбу, как война началась. Никто не знал, что делать и сколько это будет продолжаться", — сказал молодой человек. Под "бомбежкой" он потерял свой телефон и поинтересовался у журналиста РИА Новости, не видел ли он его случайно у места взрыва. Молодые люди спрашивают, что осталось от зданий источника, с интересом смотрят фотографии на телефоне корреспондента РИА Новости и просят переслать им — на память и чтобы шокировать друзей.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСнаряды, разлетевшиеся после подрыва складов в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Снаряды, разлетевшиеся после подрыва складов в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017

Только когда все затихло, молодым людям оказали помощь. Они были госпитализированы в Гудаутскую районную больницу. В четверг из-за сильных ранений Георгия их перевели в республиканскую больницу Сухума. Всю дорогу девушка жаловалась на тошноту и рвоту. В Сухуме ее положили в одну палату с Георгием в хирургическом отделении.

Последствия взрывов на складе вооружения в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017
© РИА Новости / Виноградов Дмитрий
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"Будем теперь друг другу психологическую травму лечить", — смеется Дарина.

Билеты Дарины пропали. Впрочем, домой она теперь не торопится. "Буду в Абхазии, пока Георгия не вылечат и он не сможет уехать к себе в Ижевск", — рассказала она.

Всего в больницах Сухума и Гудауты остаются 12 человек, в том числе девочка двенадцати лет и пожилая пара из Ставрополя.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкСитуация на месте взрыва на военном складе в Абхазии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Ситуация на месте взрыва на военном складе в Абхазии
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