Новое правительство Пакистана принесло присягу

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 авг — РИА Новости. Новое правительство Пакистана, возглавляемое Шахидом Хаканом Аббаси, в пятницу приняло присягу и официально начало свою работу, передает телеканал Dawn News.

Присягу 47 членов правительства принимал президент Мамнун Хуссейн. Новое правительство практически не отличается по составу от правительства Наваза Шарифа, ушедшего в отставку 28 июля по итогам антикоррупционного расследования. В новом правительстве будет 28 федеральных министров и 19 госминистров.

Наиболее заметное изменение – появление министра иностранных дел. В течение последних четырех лет формально МИД возглавлял премьер-министр, а непосредственное руководство ведомством осуществлял помощник министра по иностранным делам. В правительстве Аббаси пост главы МИД получил экс-глава минобороны Хаваджа Асиф. Министерство обороны возглавит экс-министр торговли Курам Дастагир.

Другим важным изменением стало объединение министерства нефти и природных ресурсов с министерством электроэнергии в единое министерство энергетики. Возглавит министерство сам премьер Аббаси, который в предыдущем правительстве возглавлял министерство нефти и природных ресурсов. Один из лидеров правящей партии Пакистанская мусульманская лига (Н) Чаудхри Нисар, как и обещал, покинул правительство, где возглавлял МВД. Его портфель перешел члену парламента Мухаммаду Таллалу Чаудри.

Также немаловажным фактом стало сохранение поста министра финансов за Исхаком Даром. Политик является одним из ближайших соратников Наваза Шарифа, ему, так же как и экс-премьеру, предстоит пройти через суд по антикоррупционному расследованию.

Ожидается, что правительство Аббаси будет временным и проработает около полутора месяцев, пока в парламент страны в ходе довыборов не изберется преемник Наваза Шарифа, его младший брат Шехбаз Шариф. Такая схема передачи власти была согласована руководством ПМЛ (Н) и одобрена лично опальным премьером в прошлую субботу. Сам Шехбаз Шариф в настоящее время является главой правительства провинции Пенджаб. Чтобы иметь возможность стать премьер-министром, он должен стать депутатом Национального собрания.