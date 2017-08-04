В США прокуратура запросила документы компании зятя Трампа, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Прокуратура Нью-Йорка в судебном порядке запросила документацию компании Kushner Cos., принадлежащей семье Джареда Кушнера, зятя и по совместительству советника президента США Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Запрос касается действий девелоперской компании в рамках программы, предусматривающей иностранные инвестиции в обмен на получение американских виз.

"Kushner Companies использовали программу в полном соответствии с ее правовыми нормами и не совершили ничего непозволительного. Мы содействуем поступившему запросу", — заявила юрисконсульт компании Эмили Вольф.

Ранее Кушнера обвиняли в том, что связанные с ним компании предлагали гражданам КНР инвестировать по 500 тысяч долларов в строящуюся недвижимость, чтобы воспользоваться программой по предоставлению виз США для инвесторов. Эта программа предполагает выдачу 10 тысяч виз в год.