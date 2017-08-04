К югу Японии приближается сильный тайфун "Нору"

ТОКИО, 4 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Сильный тайфун "Нору" идет с юга в сторону японских островов Амами в префектуре Кагосима, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре – до 40 метров в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду. На побережье островов Амами высота волн составляет 10 метров. В этом районе ожидается выпадение осадков до 70 миллиметров в час, а за выходные – до 500 миллиметров.

В префектуре Кагосима и на острове Амамиосима из-за приближения тайфуна отменен 81 рейс.

Тайфун двигается очень медленно, это может привести к тому, что вызванные им ливни и штормовой ветер будут бушевать длительное время. Как ожидается, к воскресенью он достигнет острова Кюсю. Если тайфун не изменит направления, в понедельник и вторник он обрушится на основной японский остров Хонсю, затронет Токио.