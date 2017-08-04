Китай выступил против новых антироссийских санкций США

ПЕКИН, 4 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Пекин выступает против любых односторонних санкций, в том числе и против нового закона США об ужесточении ограничений в отношении России, КНДР и Ирана, заявили в китайском МИД.

"Мы считаем, что урегулирование разногласий, возникающих между разными странами, должно реализовываться на основе взаимного уважения путем соответствующего равноправного диалога", — говорится в заявлении МИД, поступившем в распоряжение РИА Новости.

На этой неделе президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Данный пакет санкций стал самым масштабным с начала 2014 года. Он расширяет секторальные санкции против российской экономики и вводит ограничения в отношении энергетических проектов, в том числе в Европе.

У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом Трамп заявил, что подписанный им документ содержит неконституционные нормы, и обвинил конгресс в ухудшении отношений США и России.

Принятый закон ограничивает полномочия президента по отмене санкций и оставляет последнее слово в этих вопросах за конгрессом. Кроме того, документ придает силу закона санкциям, которые вводил указами Барак Обама. Это существенно затрудняет любые варианты отмены санкций, вне зависимости от будущих отношений Вашингтона и Москвы.

Также Трамп выразил опасения, что новые санкции сблизят Россию, Китай и КНДР.