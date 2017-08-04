Китай выступил против новых антироссийских санкций США

ПЕКИН, 4 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Пекин выступает против любых односторонних санкций, в том числе и против нового закона США об ужесточении ограничений в отношении России, КНДР и Ирана, заявили в китайском МИД.
"Мы считаем, что урегулирование разногласий, возникающих между разными странами, должно реализовываться на основе взаимного уважения путем соответствующего равноправного диалога", — говорится в заявлении МИД, поступившем в распоряжение РИА Новости.
У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом Трамп заявил, что подписанный им документ содержит неконституционные нормы, и обвинил конгресс в ухудшении отношений США и России.
Также Трамп выразил опасения, что новые санкции сблизят Россию, Китай и КНДР.