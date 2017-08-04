Помощь присяжных: спецпрокурор США созвал жюри по "российскому делу"

Спецпрокурор по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер

Спецпрокурор по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Спецпрокурор США по "российскому делу" Роберт Мюллер созвал большое жюри, пишет Wall Street Journal. Журналисты отмечают, что это может свидетельствовать об интенсификации расследования.

"Расследование вступает в новую стадию"

Отмечается, что новое жюри создали непосредственно в американской столице. Оно приступило к работе несколько недель назад.Источники газеты предположили, что расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы вступает в новую стадию. При этом Wall Street Journal отмечает, что на завершение проверки спецпрокурору понадобится как минимум несколько месяцев.

Специальный юрисконсульт Белого дома Тай Кобб заявил, что в администрации президента ничего не знают о создании большого жюри, но поддерживают любые усилия по ускорению расследования.

Созыв жюри подтвердили и источники Рейтер. По данным агентства, новый орган уже начало рассылать повестки.

Специальные большие жюри позволяют следователям подавать судебный запрос о предоставлении документов, приводить к присяге свидетелей и требовать предъявления обвинений.

Защита конгресса

В пятницу стало известно, что сенаторы от обеих партий внесли два законопроекта, которые запретят президенту увольнять Роберта Мюллера.

Соавтор одного из законопроектов республиканец Линдси Грэм, который является приверженцем теории о "российском следе" в выборах 2016 года, пояснил, что парламентарии должны осуществлять надзор над подобными вопросами.

При этом адвокат президента США Джей Секьюлоу заявил, что Трамп не намерен увольнять Мюллера с поста спецпрокурора.

"Президент не думает об увольнении Боба Мюллера, так что спекуляции по этому поводу просто некорректны", — заявил Секьюлоу в эфире телеканала Fox News.

По словам Секьюлоу, созыв большого жюри не означает, что сам Трамп находится под расследованием спецкомитета. Он выразил надежду, что теперь расследование будет ускорено и не "продлится несколько лет".

Аналогичную позицию заняла и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Бывший директор ФБР Джим Коми три раза сказал, что президент не находится под расследованием, и у нас нет оснований считать, что здесь что-то изменилась", — отметила чиновница.

В июле New York Times сообщила, что юристы и помощники президента США ведут собственное расследование против Мюллера. По данным издания, их интересует, вносил ли Мюллер и его окружение пожертвования политическим противникам Трампа — Демократической партии. Кроме того, изучаются возможные связи между Мюллером и экс-директором ФБР Джеймсом Коми, которого уволил президент.

Сам Трамп неоднократно говорил, что Мюллер не должен выходить за рамки своего расследования. Президент также упоминал, что спецпрокурор претендовал на кресло директора ФБР и не был назначен на этот пост, намекая таким образом на возможную предвзятость Мюллера.

Скандалы после выборов

Президентские выборы прошли в США 8 ноября. Несмотря на то что демократка Хиллари Клинтон набрала больше голосов избирателей, победил Дональд Трамп, заручившийся поддержкой большинства выборщиков — 304 против 227.

Противники республиканца сразу обвинили его штаб в связях с Москвой. Сейчас в США идут два параллельных расследования — одним занимается ФБР, другим — конгресс.

В середине мая американский Минюст даже назначил специального советника по расследованию "российского вмешательства" в выборы 2016 года. Им стал экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Американские власти лишь во второй раз в истории воспользовались процедурой назначения спецпрокурора. Впервые это произошло в 1999 году, когда было назначено расследование осады и штурма техасского ранчо "Маунт-Кармел" в Техасе в 1993-м, жертвами которого стали более 80 человек.

Роберт Мюллер руководил ФБР в 2001-2013 годах. При нем прошла реформа ведомства, в результате которой бюро стало тесно сотрудничать с ЦРУ.

Сразу после назначения Мюллера New York Times сообщила, что Минюст принял кадровое решения без согласования с Дональдом Трампом. По данным газеты, президент узнал об этом уже после подписания соответствующего приказа.

Правда, открыто протестовать против Мюллера Трамп не стал.

"Как я уже заявлял неоднократно, тщательное расследование подтвердит, что мы уже и так знаем — нет никакой связи между моей кампанией и каким-либо иностранным вмешательством. Я жду с нетерпением завершения этого вопроса. Тем временем, я никогда не перестану бороться за людей и те вопросы, которые представляют наибольшую важность для будущего нашей страны", — заявил американский лидер.