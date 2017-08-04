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В мире

Помощь присяжных: спецпрокурор США созвал жюри по "российскому делу"

09:1604.08.2017
(обновлено: 09:20 04.08.2017)
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© REUTERS / Jason ReedСпецпрокурор по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году Роберт МюллерСпецпрокурор по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер
© REUTERS / Jason Reed

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Спецпрокурор США по "российскому делу" Роберт Мюллер созвал большое жюри, пишет Wall Street Journal. Журналисты отмечают, что это может свидетельствовать об интенсификации расследования.

"Расследование вступает в новую стадию"

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
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Отмечается, что новое жюри создали непосредственно в американской столице. Оно приступило к работе несколько недель назад.
Источники газеты предположили, что расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы вступает в новую стадию. При этом Wall Street Journal отмечает, что на завершение проверки спецпрокурору понадобится как минимум несколько месяцев.

Специальный юрисконсульт Белого дома Тай Кобб заявил, что в администрации президента ничего не знают о создании большого жюри, но поддерживают любые усилия по ускорению расследования.

Созыв жюри подтвердили и источники Рейтер. По данным агентства, новый орган уже начало рассылать повестки.

Специальные большие жюри позволяют следователям подавать судебный запрос о предоставлении документов, приводить к присяге свидетелей и требовать предъявления обвинений.

Защита конгресса

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи
© REUTERS / Jonathan Ernst/File Photo
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В пятницу стало известно, что сенаторы от обеих партий внесли два законопроекта, которые запретят президенту увольнять Роберта Мюллера.

Соавтор одного из законопроектов республиканец Линдси Грэм, который является приверженцем теории о "российском следе" в выборах 2016 года, пояснил, что парламентарии должны осуществлять надзор над подобными вопросами.

При этом адвокат президента США Джей Секьюлоу заявил, что Трамп не намерен увольнять Мюллера с поста спецпрокурора.

"Президент не думает об увольнении Боба Мюллера, так что спекуляции по этому поводу просто некорректны", — заявил Секьюлоу в эфире телеканала Fox News.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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По словам Секьюлоу, созыв большого жюри не означает, что сам Трамп находится под расследованием спецкомитета. Он выразил надежду, что теперь расследование будет ускорено и не "продлится несколько лет".

Аналогичную позицию заняла и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Бывший директор ФБР Джим Коми три раза сказал, что президент не находится под расследованием, и у нас нет оснований считать, что здесь что-то изменилась", — отметила чиновница.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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В июле New York Times сообщила, что юристы и помощники президента США ведут собственное расследование против Мюллера. По данным издания, их интересует, вносил ли Мюллер и его окружение пожертвования политическим противникам Трампа — Демократической партии. Кроме того, изучаются возможные связи между Мюллером и экс-директором ФБР Джеймсом Коми, которого уволил президент.

Сам Трамп неоднократно говорил, что Мюллер не должен выходить за рамки своего расследования. Президент также упоминал, что спецпрокурор претендовал на кресло директора ФБР и не был назначен на этот пост, намекая таким образом на возможную предвзятость Мюллера.

Скандалы после выборов

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Jim Watson
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Президентские выборы прошли в США 8 ноября. Несмотря на то что демократка Хиллари Клинтон набрала больше голосов избирателей, победил Дональд Трамп, заручившийся поддержкой большинства выборщиков — 304 против 227.

Противники республиканца сразу обвинили его штаб в связях с Москвой. Сейчас в США идут два параллельных расследования — одним занимается ФБР, другим — конгресс.

В середине мая американский Минюст даже назначил специального советника по расследованию "российского вмешательства" в выборы 2016 года. Им стал экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
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Американские власти лишь во второй раз в истории воспользовались процедурой назначения спецпрокурора. Впервые это произошло в 1999 году, когда было назначено расследование осады и штурма техасского ранчо "Маунт-Кармел" в Техасе в 1993-м, жертвами которого стали более 80 человек.

Роберт Мюллер руководил ФБР в 2001-2013 годах. При нем прошла реформа ведомства, в результате которой бюро стало тесно сотрудничать с ЦРУ.

Сразу после назначения Мюллера New York Times сообщила, что Минюст принял кадровое решения без согласования с Дональдом Трампом. По данным газеты, президент узнал об этом уже после подписания соответствующего приказа.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Правда, открыто протестовать против Мюллера Трамп не стал.

"Как я уже заявлял неоднократно, тщательное расследование подтвердит, что мы уже и так знаем — нет никакой связи между моей кампанией и каким-либо иностранным вмешательством. Я жду с нетерпением завершения этого вопроса. Тем временем, я никогда не перестану бороться за людей и те вопросы, которые представляют наибольшую важность для будущего нашей страны", — заявил американский лидер.

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