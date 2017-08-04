БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Самолеты индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air и ее дочерней компании A Wings зацепились крыльями на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Куаланаму в городе Медан в северной Суматре, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Straits Times.

Boeing 737 авиакомпании Lion Air совершал посадку, в то время как ATR-74, принадлежащий A Wings, готовился к взлету и уже находился в начале взлетно-посадочной полосы, на которую садился Boeing. Совершив посадку, маневрировавший для выхода на рулежную дорожку Boeing задел левым крылом правое крыло ATR-74. Оба самолета получили повреждения, однако никто из пассажиров и экипажей не пострадал, говорится в сообщении.

Работа аэропорта по приему и отправке рейсов была прервана на 20 минут, сообщает издание.

Газета пишет, что в связи с быстрым ростом бюджетной гражданской авиации и увеличением количества рейсов компаний-лоукостеров нагрузка на аэропорты Индонезии возросла в несколько раз. Авиадиспетчеры индонезийских аэропортов не раз предупреждали в течение 2017 года о повышенном риске столкновений самолетов при резком увеличении количества принимаемых и отправляемых рейсов.

EMERGENCY Wings Air ATR-72 hit by Lion Air Boeing 737 while landing in Medan, Indonesia https://t.co/szuDSQizCY pic.twitter.com/1xLHu70dSl — AIRLIVE (@airlivenet) 3 августа 2017 г.

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