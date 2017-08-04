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В мире

Взрывам на складе в Абхазии предшествовал пожар, рассказали очевидцы

Сюжет:
Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (34)
08:3304.08.2017
(обновлено: 09:14 04.08.2017)
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© РИА Новости / Виноградов ДмитрийПоследствия взрывов на складе вооружения в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017Последствия взрывов на складе вооружения в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017
© РИА Новости / Виноградов Дмитрий

ПРИМОРСКИЙ (Абхазия), 4 авг — РИА Новости. Взрывам на складе вооружения в поселке Приморский в Абхазии предшествовал пожар, рассказали РИА Новости очевидцы.

На месте взрыва боеприпасов склада Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района
© РИА Новости / МЧС Республики Абхазия
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Туристка из России провела ночь в лесу после взрыва на складе в Абхазии

Взрывы на складе боеприпасов прогремели 2 августа. По данным Минздрава республики, пострадали 64 человека. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, ранены 27 россиян. МИД Абхазии также сообщил о гибели двух туристок из Санкт-Петербурга.

"Сначала от складов поднимался дым, появился огонь. Вскоре начали раздаваться отдельные небольшие разрывы, как будто взрывались небольшие снаряды", — рассказал РИА Новости работник сероводородного источника, расположенного в 100 метрах от склада. При этом происходящее на складе им не было видно, потому что он находится за густым лесом на склоне холма. Известно только, что там были небольшие постройки, теперь сильно разрушенные взрывами, и подземные склады, где и хранились боеприпасы. В советское время это был склад гражданской обороны, поэтому он находится близко к жилой застройке.

Последствия взрывов на складе вооружения в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017
© РИА Новости / Виноградов Дмитрий
В абхазских больницах остается 12 пострадавших от взрыва
Причина пожара пока неизвестна, хотя некоторые свидетели утверждают, что на складе велись сварочные работы. Сейчас в Абхазии стоит жара выше 30 градусов, на складе много сухой травы и кустов, теоретически кто-то мог бросить окурок.

Потом раздался мощный взрыв, в небо поднялся густой белый "гриб", хорошо заметный с Сухумского шоссе — трассы от границы в Сухум, проходящей в километре от складов.

"В это время на источнике было очень много людей: как раз жаркий день, отпуска. Все купались в сероводородной ванне, мазались грязью, — рассказала РИА Новости одна из пострадавших, сейчас проходящих лечение в Республиканской больнице в Сухуме. — Многие ждали своей очереди (спуститься в источник) или уже шли от источника в поселок. Неожиданно — сильный взрыв, посыпались осколки. Первое впечатление — шок. Что случилось? То ли война началась, то ли бомбу сбросили, то ли самолет упал".

Она добавила, что люди стали падать на землю, за какое-то укрытие, или побежали врассыпную. При этом взрывы продолжались, осколки разлетались в разные стороны.

Сейчас окрестности склада и дорога из Приморского усеяны осколками и неразорвавшимися боеприпасами, и даже в самой сероводородной ванной корреспондент РИА Новости нашел металлический осколок. На дороге дежурит милиция, но свободный доступ к источнику остается. Вечером в четверг к источнику стали возвращаться отдыхающие, при этом здания сильно повреждены.

Работники источника убирают территорию, а саперы собирают неразорвавшиеся снаряды. Они просят прохожих не трогать никаких подозрительных предметов.

Взрыв на военном складе в Абхазии
© Фото : Павел ОтырбВзрыв на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское произошел примерно в 16:30 по местному времени.Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии. 2 августа 2017
© Фото : Павел Отырб
Взрыв на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское произошел примерно в 16:30 по местному времени.
© Фото : МЧС АбхазииПремьер-министр республики Беслан Барциц заявил, что делается все необходимое для обеспечения безопасности населения.Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
Премьер-министр республики Беслан Барциц заявил, что делается все необходимое для обеспечения безопасности населения.
© Фото : Бадри ЕсиаваЖителей Приморского начали эвакуировать.Эвакуация людей в районе взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : Бадри Есиава
Жителей Приморского начали эвакуировать.
© Фото : Рустам ЧочуаВ посольстве России в Абхазии сообщили, что при взрыве пострадали 27 человек.Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии. 2 августа 2017
© Фото : Рустам Чочуа
В посольстве России в Абхазии сообщили, что при взрыве пострадали 27 человек.
© Фото : МЧС АбхазииСреди пострадавших, по информации дипломатов, 19 россиян.Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
Среди пострадавших, по информации дипломатов, 19 россиян.
© Фото : МЧС АбхазииРаненных, по словам источника РИА Новости, доставляют в лечебные учреждения.Ситуация на месте взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
Раненных, по словам источника РИА Новости, доставляют в лечебные учреждения.
© Фото : МЧС АбхазииВ Ростуризме заявили, что среди пострадавших нет туристов из России.Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии
В Ростуризме заявили, что среди пострадавших нет туристов из России.
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