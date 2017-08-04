В Египте неизвестные напали на патруль полиции

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Два человека погибли и три получили ранения при нападении на полицейский патруль в египетской Исне, сообщило министерство внутренних дел страны.

По данным МВД, полицейский патруль в четверг вечером остановил автомобиль с вооруженными людьми, которые открыли стрельбу по стражам порядка.

Агентство Рейтер передает, что один из злоумышленников был арестован, а другому удалось бежать.

Жертвами нападения стал один из патрульных и мирный житель. Еще трое случайных прохожих были ранены.

Исна, расположенная в 50 километрах южнее Луксора, является одним из центров коптского христианства. В конце мая неизвестные на трех автомашинах обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами на юге Египта. По официальным данным, погибли 28 и пострадали более 20 человек.