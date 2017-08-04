Главу комиссии по пожару в Лондоне обвиняют в конфликте интересов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава правительственной комиссии по расследованию унесшего десятки жизней пожара в лондонском небоскребе Grenfell Tower обвиняется в конфликте интересов, пишет газета Time.

По данным издания, Кен Найт, бывший глава общенациональной пожарной службы, с 2004 года возглавлял комитет сертификационной компании, которая на коммерческой основе удостоверяла пожарную безопасность строительных материалов.

На этом посту Найт подписал десятки сертификатов. Одним из одобренных им изделий были панели, огнеустойчивость которых лишь немногим отличается от алюминиевой облицовки сгоревшего небоскреба.

Почетный секретарь парламентской группы по борьбе с пожарами Ронни Кинг не уверен, что Найт может занимать пост главы комиссии, созданной для независимой оценки ситуации.

"Любой, кто подписывает сертификаты на облицовочные панели, а затем возглавляет независимую комиссию, должен признать свою заинтересованность и объяснить, почему комиссия должна называться независимой", — заявил он.

Пожар в доме для проживающих на социальном обеспечении граждан, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном районе на западе британской столицы, произошел ночью 14 июня. Погибли и пропали без вести по меньшей мере 80 человек. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.