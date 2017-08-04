В посольстве Чили в Каракасе скрываются шесть граждан Венесуэлы

МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. До шести человек увеличилось в четверг число венесуэльских граждан, скрывающихся от правительства Николаса Мадуро в посольстве Чили в Каракасе, сообщил чилийский министр иностранных дел Эральдо Муньос.
"В нашу резиденцию в Каракасе пришел адвокат Луис Маркано, прося защиты Чили. С ним уже шесть человек скрываются в чилийском посольстве", – написал Муньос в своем микроблоге в Twitter.
Маркано стал избранным Национальной ассамблеей судьей верховного суда. В июле президент Мадуро пообещал посадить в тюрьму всех судей высшей судебной инстанции, приведенных ранее к присяге парламентом.
Помимо Маркано, в чилийской дипмиссии находятся судьи Сулейма Гонсалес, Беатрис Руис, Хосе Фернандо Нуньес, Эленис дель Валье Родригес, а также оппозиционный лидер, глава Социал-христианской партии COPEI Роберто Энрикес.
Всего парламент назначил 13 судей и 20 их заместителей. Верховный суд еще до этих назначений лишил их легитимности. Также власти Венесуэлы приступили к блокировке счетов судей верховного суда, назначенных парламентом.
Конфликт между парламентом и верховным судом начался после передачи суду полномочий оппозиционной ассамблеи, которая была частично лишена своих функций за неуважение к другим ветвям власти. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против инициированного Мадуро созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране превысило 120 человек.
Высшая судебная инстанция Венесуэлы в своих действиях в течение последних месяцев практически полностью встала на сторону Мадуро в его конфликте с Национальной ассамблеей, одобряя все его решения и аннулируя решения парламента.