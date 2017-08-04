Глава МИД Мексики вступил в словесную пикировку с президентом Венесуэлы

МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай вступил в четверг вечером в словесную пикировку с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, оскорбившим президента Мексики.

Ранее Мадуро заявил, что считает своего мексиканского коллегу Энрике Пенью Ньето трусом и служащим, обесчещенным Дональдом Трампом.

"Президент Николас Мадуро, трус – это тот, кто использует власть государства, чтобы уничтожить демократию и нападать на свой собственный народ", – написал Видегарай в своем микроблоге в Twitter, имея в виду события последних месяцев в Венесуэле, в результате которых уже погибли более 120 человек.

Ранее Мексика отказалась признавать результаты выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы, пообещала передать США данные о счетах венесуэльских чиновников и присоединилась к американским санкциям в отношении ряда чиновников из южноамериканской страны.