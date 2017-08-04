КНДР видит в санкциях США стимул для развития ядерной программы

ТОКИО, 4 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Введенные США в среду санкции против КНДР являются еще одним оправданием для развития Северной Кореей своей ядерной программы, такое заявление спикера МИД из Пхеньяна распространило северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Принятие США закона о санкциях против КНДР является не чем иным, как последними усилиями тех, кто напуган серией принятых КНДР мер по последовательному и быстрому развитию сложной ядерной силы… Санкции США только удвоили непоколебимый дух нашей армии и народа, сплотившихся вокруг лидера, и их неподдающееся измерению стремление к самоопределению и саморазвитию, и увеличили обороноспособность КНДР", — говорится в заявлении.

"Призывы США к войне и угроза введения санкций против КНДР… дают дополнительные оправдания для получения ею ядерного оружия", — значится в заявлении северокорейского МИД.

Там также говорится, что "КНДР решительно осуждает и отвергает так называемые односторонние санкции США".