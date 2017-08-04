Сенат США запретил Трампу делать назначения во время каникул конгресса

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенат США разошелся в четверг на летние каникулы до сентября, предварительно запретив президенту Дональду Трампу делать крупные назначения в этот период.

За эту меру проголосовали все 100 сенаторов. Сенат проведет девять формальных сессий в августе, которые продолжаются по несколько минут, но при этом мешают президенту осуществлять односторонние назначения в отсутствие сената.

Президенты США в прошлом неоднократно пользовались правом назначать чиновников, когда конгресс на каникулах. Такого рода межсессионное назначение в отдельных случаях помогало обойти сенат. Одобрение сената требуется президенту для назначения чиновников исполнительной власти по более чем 1,2 тысячи позициям.