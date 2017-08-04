ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Пассажиры станции "Дунчжимэнь" пекинского метро в четверг вечером совместными усилиями раскачали поезд и помогли извлечь застрявшего между составом и платформой человека.

Инцидент произошел около 20.00 по местному времени (15.00 мск), когда неизвестный упал между платформой и вагоном и не смог самостоятельно выбраться. К нему на помощь пришли сотрудники станции, но их усилия оказались безрезультатными. После чего находящиеся на станции пассажиры решили оказать общее содействие.

На распространенной в соцсетях видеозаписи видно как десятки собравшихся на платформе мужчин под руководством сотрудников службы безопасности сбоку толкают поезд на "раз, два, три". Это длится около минуты, а после слышится радостный возглас и аплодисменты — "заложник" поезда и платформы был успешно освобожден.