США
4.084 августа06:22МСК
USD60.75+0.17
EUR71.95+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение

05:4104.08.2017
(обновлено: 05:42 04.08.2017)
17320
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКитайская военная техника. Архивное фотоКитайская военная техника. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайские власти в очередной раз призвали Индию прекратить испытывать терпение Пекина и немедленно вывести с территории плато Доклам в Тибетском автономной районе своих военнослужащих, нарушивших белее 1,5 месяца назад государственную границу.

Внешнеполитическое и оборонное ведомства в четверг поздно вечером выпустили заявления, в которых официальные представители обоих министерств подчеркнули, что Китай до сих пор придерживался дипломатичного подхода в попытках разрешить возникшее обострение, но его терпение имеет пределы.

Дипломатия и агрессия

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что "индийская сторона сейчас постоянно говорит слово "мир", но мы не только слушаем, мы также смотрим на поступки". По его словам, Китай проявлял добрую волю и терпение, и еще до начала строительства дороги на плато Доклам, китайская сторона 18 мая и 8 июня направила Индии предупреждение о своих намерениях приступить к реализации проекта.

Солдаты Китая и Индии на пограничном переходе. Архивное фото
© AFP 2017 / Diptendu Dutta
Гималайский геополитический идиотизм, или Ненужная война Индии с Китаем

При этом, утверждает китайский дипломат, с индийской стороны ни по одному каналу не последовало никакой реакции. Вместо этого, по его словам, 18 июня Нью-Дели отправляет вооруженных военнослужащих пересечь границу.

"Инцидент произошел более месяца назад, но индийская сторона не только продолжает нелегально находиться на территории Китая, но также ремонтирует в своем тылу дороги, заготавливает припасы и стягивает массовую вооруженную группировку, это все делается не ради мира", — говорится в заявлении Гэн Шуана.

По его словам, Индия не откликается на призывы Китая отозвать своих военных и разрешить возникшую проблему, а наоборот прибегает к многочисленным оправданиям и обвинениям Пекина.

Голосование в индийском штате Уттар-Прадеш
© REUTERS / Cathal McNaughton
Индия сегодня — это, возможно, Америка завтра

"Если индийская сторона действительно ценит мир, она должна немедленно вывести своих военных", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Индия проигнорировала существующие механизмы и каналы связи с Китаем и в отсутствие какой-либо коммуникации направила на территорию КНР вооруженных военнослужащих, это "безответственно и безрассудно", и индийская сторона должна нести соответствующую ответственность.

Терпение не безгранично

Представитель оборонного ведомства Китая Жэнь Гоцян в свою очередь заявил, что "с момента возникновения инцидента Китай прикладывал значительные усилия по его разрешению посредством дипломатических каналов".

Индийский авианосец Викрамадитья
© Фото : предоставлено для общественного использования пресс-службой Индийского флота
Военный эксперт: в США хотят "разжечь костер" между Индией и Китаем

"Китайская армия всегда исходила из интересов поддержания двусторонних отношений с Индией и обеспечения мира в регионе, но добрые намерения основываются на принципах, а у сдержанности есть предел", — заявил Жэнь Гоцян.

По его словам, ни одна из стран не должна недооценивать способность китайской армии при защите мира, как не стоит недооценивать ее решимость при защите суверенитета своей страны.

"Мы решительно призываем индийскую сторону немедленно вывести своих военных на свою территорию, как можно скорее разрешить инцидент и восстановить мир и спокойствие в приграничной зоне двух стран", — отмечено в заявлении.

Напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам, горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана, сохраняется в середине июня. Китайские рабочие приступили к прокладке автомобильной дороги через плато, что вызвало протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.

Юбилей НОАК
© РИА Новости / Анна Раткогло
НОАК 90 лет: как самая крупная армия мира стремится стать самой мощной

МИД КНР позже сообщил, что участок, где велось строительство дороги, вновь находится под контролем китайских военных, при этом внешнеполитическое и оборонное ведомства КНР многократно призывали Индию отозвать своих военнослужащих с китайской территории и не провоцировать эскалацию напряженности.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по случаю 90-й годовщины Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил, что Пекин остается сторонником мира и диалога, который не станет агрессором или завоевателем, однако он никому не позволит отнять у себя и малого участка территории.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Павел Петров
Бутану приходит пропан!))
05:49
04.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена