Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение

ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайские власти в очередной раз призвали Индию прекратить испытывать терпение Пекина и немедленно вывести с территории плато Доклам в Тибетском автономной районе своих военнослужащих, нарушивших белее 1,5 месяца назад государственную границу.

Внешнеполитическое и оборонное ведомства в четверг поздно вечером выпустили заявления, в которых официальные представители обоих министерств подчеркнули, что Китай до сих пор придерживался дипломатичного подхода в попытках разрешить возникшее обострение, но его терпение имеет пределы.

Дипломатия и агрессия



Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что "индийская сторона сейчас постоянно говорит слово "мир", но мы не только слушаем, мы также смотрим на поступки". По его словам, Китай проявлял добрую волю и терпение, и еще до начала строительства дороги на плато Доклам, китайская сторона 18 мая и 8 июня направила Индии предупреждение о своих намерениях приступить к реализации проекта.

При этом, утверждает китайский дипломат, с индийской стороны ни по одному каналу не последовало никакой реакции. Вместо этого, по его словам, 18 июня Нью-Дели отправляет вооруженных военнослужащих пересечь границу.

"Инцидент произошел более месяца назад, но индийская сторона не только продолжает нелегально находиться на территории Китая, но также ремонтирует в своем тылу дороги, заготавливает припасы и стягивает массовую вооруженную группировку, это все делается не ради мира", — говорится в заявлении Гэн Шуана.

По его словам, Индия не откликается на призывы Китая отозвать своих военных и разрешить возникшую проблему, а наоборот прибегает к многочисленным оправданиям и обвинениям Пекина.

"Если индийская сторона действительно ценит мир, она должна немедленно вывести своих военных", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Индия проигнорировала существующие механизмы и каналы связи с Китаем и в отсутствие какой-либо коммуникации направила на территорию КНР вооруженных военнослужащих, это "безответственно и безрассудно", и индийская сторона должна нести соответствующую ответственность.

Терпение не безгранично



Представитель оборонного ведомства Китая Жэнь Гоцян в свою очередь заявил, что "с момента возникновения инцидента Китай прикладывал значительные усилия по его разрешению посредством дипломатических каналов".

"Китайская армия всегда исходила из интересов поддержания двусторонних отношений с Индией и обеспечения мира в регионе, но добрые намерения основываются на принципах, а у сдержанности есть предел", — заявил Жэнь Гоцян.

По его словам, ни одна из стран не должна недооценивать способность китайской армии при защите мира, как не стоит недооценивать ее решимость при защите суверенитета своей страны.

"Мы решительно призываем индийскую сторону немедленно вывести своих военных на свою территорию, как можно скорее разрешить инцидент и восстановить мир и спокойствие в приграничной зоне двух стран", — отмечено в заявлении.

Напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам, горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана, сохраняется в середине июня. Китайские рабочие приступили к прокладке автомобильной дороги через плато, что вызвало протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.

МИД КНР позже сообщил, что участок, где велось строительство дороги, вновь находится под контролем китайских военных, при этом внешнеполитическое и оборонное ведомства КНР многократно призывали Индию отозвать своих военнослужащих с китайской территории и не провоцировать эскалацию напряженности.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по случаю 90-й годовщины Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил, что Пекин остается сторонником мира и диалога, который не станет агрессором или завоевателем, однако он никому не позволит отнять у себя и малого участка территории.