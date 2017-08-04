МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер созвал большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования так называемого "вмешательства РФ" в американские президентские выборы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Специальные большие жюри позволяют следователям подавать судебный запрос о предоставлении документов, приводить к присяге свидетелей и требовать предъявления обвинений.

Отмечается, что новое жюри создано непосредственно в Вашингтоне. До этого было известно, что федеральные следователи, работу которых продолжила команда Мюллера, используют большое жюри в штате Виргиния.

Большое жюри начало работать при спецкомитете Мюллера в последние недели. Собеседники издания полагают, что его создание свидетельствует о возросшей интенсивности расследования или его вступлении в новую фазу. Издание полагает, что работа спецпрокурора продлится как минимум еще несколько месяцев.

Специальный юрисконсульт Белого дома Тай Кобб заявил, что в администрации президента ничего не знают о создании большого жюри, но поддерживают любые усилия по ускорению расследования.

По данным агентства Рейтер, которое ссылается на неназванные источники, жюри уже начало рассылать повестки для дачи показаний в связи со встречей между сыном президента Дональдом Трампом-младшим и российским юристом Натальей Весельницкой".

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.