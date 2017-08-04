В Госдепе заявили о сферах сотрудничества между США и Россией

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты должны найти необходимые сферы сотрудничества, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хизер Науэрт, комментируя слова российского премьер-министра Дмитрия Медведева об отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Сирия как пример

В американском дипломатическом ведомстве, отвечая на вопрос о заявлении Медведева, что современные российско-американские отношения находятся на "низком уровне", отметили, что Россия и США должны найти "области для взаимодействия", чтобы улучшить двустороннее взаимодействие. При этом примером успешного сотрудничества Науэрт назвала соглашение по Сирии о перемирии на юге-западе страны.

"Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом. Посмотрите на перемирие на юго-западе Сирии, которое соблюдается уже почти месяц. И это пример хорошего сотрудничества США и России", — сказала дипломат.

Президент США Дональд Трамп также высказывался об отношениях между Вашингтоном и Москвой, заявив, что российско-американские контакты находятся на "опасном уровне". При этом Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с РФ.

"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину", — заявил президент США.

Трамп также отметил, что американский народ ждет от России конструктивных шагов по улучшению отношений с США.

Кроме того, ожидается, что глава МИД РФ Сергей Лавров встретится "на полях" форума АСЕАН по безопасности 6-8 августа в Маниле с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и обсудит с американским дипломатом двусторонние отношения.

Торговая война

В Госдепе, комментируя другое заявление Дмитрия Медведева о санкциях, отказались считать новые американские ограничительные меры в отношении Российской Федерации объявлением торговой войны.

"Определенные лица из определённых стран говорят такие радикальные вещи. Это не объявление войны", — сказал высокопоставленный представитель Госдепа.

Официальный представитель американского дипломатического ведомства вовсе отказалась комментировать слова российского премьера.

"Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить, но больше на эту тему я ничего не могу сказать", — сказала Науэрт.

Ранее Медведев раскритиковал США за новые санкции, заявив, что ограничительные меры не только являются объявлением торговой войны России, но и делают невозможным улучшение отношений Москвы и Вашингтона при нынешней американской администрации.

Санкционный фон

В среду третьего августа президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о введении ограничительных мер в отношении Российской Федерации, Ирана и КНДР. Документ расширяет ряд секторальных ограничений, в частности, сокращает максимальный срок финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Закон также корректирует перечень глубоководных и арктических шельфовых и нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым вскоре будет запрещено поставлять оборудование и технологии. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Новые американские санкции, которые могут затормозить энергетическое сотрудничество между Россией и Евросоюзом, вызвали недоумение в Брюсселе. В ЕС отметили, что действия американских властей противоречат международному праву, а глава МИД Германии Зигмар Габриэль неоднократно заявлял, что новые ограничительные меры со стороны США в отношении России являются прямым вмешательством в дела ЕС.

Сам американский лидер Дональд Трамп сразу после подписания законопроекта раскритиковал определенные положения документа. Так, президент США подчеркнул, что новые санкции могут иметь негативные последствия для "друзей и союзников" Вашингтона. Он также выразил обеспокоенность, что ограничения могут стать помехой американскому бизнесу.

Кроме того, Трамп остался недоволен тем, что законопроект нарушает "исключительные конституционные полномочия президента" по ряду вопросов, так как конгресс отныне может вмешиваться в процедуру признания иностранных правительств. Кроме того, обязательства, прописанные в законе, "противоречат исключительному конституционному праву президента определять время, масштаб и задачи международных переговоров". По словам Трампа, такие ограничения противоречат решениям Верховного суда США.

Что касается реакции российских властей на новые ограничения, то в Кремле заявили, что законопроект о санкциях не имеет никакого особого значения, а в МИД отметили, что никакое давление со стороны Вашингтона не заставит Москву "поступиться национальными интересами".