В Госдепе заявили о сферах сотрудничества между США и Россией

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты должны найти необходимые сферы сотрудничества, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хизер Науэрт, комментируя слова российского премьер-министра Дмитрия Медведева об отношениях между Москвой и Вашингтоном.
Сирия как пример
"Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом. Посмотрите на перемирие на юго-западе Сирии, которое соблюдается уже почти месяц. И это пример хорошего сотрудничества США и России", — сказала дипломат.
Президент США Дональд Трамп также высказывался об отношениях между Вашингтоном и Москвой, заявив, что российско-американские контакты находятся на "опасном уровне". При этом Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с РФ.
Трамп также отметил, что американский народ ждет от России конструктивных шагов по улучшению отношений с США.
Кроме того, ожидается, что глава МИД РФ Сергей Лавров встретится "на полях" форума АСЕАН по безопасности 6-8 августа в Маниле с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и обсудит с американским дипломатом двусторонние отношения.
Торговая война
В Госдепе, комментируя другое заявление Дмитрия Медведева о санкциях, отказались считать новые американские ограничительные меры в отношении Российской Федерации объявлением торговой войны.
"Определенные лица из определённых стран говорят такие радикальные вещи. Это не объявление войны", — сказал высокопоставленный представитель Госдепа.
"Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить, но больше на эту тему я ничего не могу сказать", — сказала Науэрт.
Ранее Медведев раскритиковал США за новые санкции, заявив, что ограничительные меры не только являются объявлением торговой войны России, но и делают невозможным улучшение отношений Москвы и Вашингтона при нынешней американской администрации.
Санкционный фон
В среду третьего августа президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о введении ограничительных мер в отношении Российской Федерации, Ирана и КНДР. Документ расширяет ряд секторальных ограничений, в частности, сокращает максимальный срок финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).
Новые американские санкции, которые могут затормозить энергетическое сотрудничество между Россией и Евросоюзом, вызвали недоумение в Брюсселе. В ЕС отметили, что действия американских властей противоречат международному праву, а глава МИД Германии Зигмар Габриэль неоднократно заявлял, что новые ограничительные меры со стороны США в отношении России являются прямым вмешательством в дела ЕС.
Сам американский лидер Дональд Трамп сразу после подписания законопроекта раскритиковал определенные положения документа. Так, президент США подчеркнул, что новые санкции могут иметь негативные последствия для "друзей и союзников" Вашингтона. Он также выразил обеспокоенность, что ограничения могут стать помехой американскому бизнесу.
Что касается реакции российских властей на новые ограничения, то в Кремле заявили, что законопроект о санкциях не имеет никакого особого значения, а в МИД отметили, что никакое давление со стороны Вашингтона не заставит Москву "поступиться национальными интересами".