США
4.084 августа04:50МСК
USD60.75+0.17
EUR71.95+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

В Госдепе заявили о сферах сотрудничества между США и Россией

Сюжет:
Новые санкции США против России (199)
04:1804.08.2017
039602
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты должны найти необходимые сферы сотрудничества, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хизер Науэрт, комментируя слова российского премьер-министра Дмитрия Медведева об отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Сирия как пример

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Колумнист Forbes: Путин должен поблагодарить конгресс США за санкции
В американском дипломатическом ведомстве, отвечая на вопрос о заявлении Медведева, что современные российско-американские отношения находятся на "низком уровне", отметили, что Россия и США должны найти "области для взаимодействия", чтобы улучшить двустороннее взаимодействие. При этом примером успешного сотрудничества Науэрт назвала соглашение по Сирии о перемирии на юге-западе страны.

"Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом. Посмотрите на перемирие на юго-западе Сирии, которое соблюдается уже почти месяц. И это пример хорошего сотрудничества США и России", — сказала дипломат.

Президент США Дональд Трамп также высказывался об отношениях между Вашингтоном и Москвой, заявив, что российско-американские контакты находятся на "опасном уровне". При этом Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с РФ.

Стенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Экономист: ситуация с санкциями еще никогда не была тупиковой
"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину", — заявил президент США.

Трамп также отметил, что американский народ ждет от России конструктивных шагов по улучшению отношений с США.

Кроме того, ожидается, что глава МИД РФ Сергей Лавров встретится "на полях" форума АСЕАН по безопасности 6-8 августа в Маниле с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и обсудит с американским дипломатом двусторонние отношения.

Торговая война

В Госдепе, комментируя другое заявление Дмитрия Медведева о санкциях, отказались считать новые американские ограничительные меры в отношении Российской Федерации объявлением торговой войны.

"Определенные лица из определённых стран говорят такие радикальные вещи. Это не объявление войны", — сказал высокопоставленный представитель Госдепа.

Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СМИ рассказали, как западные нефтяные компании обходят санкции против РФ
Официальный представитель американского дипломатического ведомства вовсе отказалась комментировать слова российского премьера.

"Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить, но больше на эту тему я ничего не могу сказать", — сказала Науэрт.

Ранее Медведев раскритиковал США за новые санкции, заявив, что ограничительные меры не только являются объявлением торговой войны России, но и делают невозможным улучшение отношений Москвы и Вашингтона при нынешней американской администрации.

Санкционный фон

В среду третьего августа президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о введении ограничительных мер в отношении Российской Федерации, Ирана и КНДР. Документ расширяет ряд секторальных ограничений, в частности, сокращает максимальный срок финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Европейский бизнес выступил против антироссийских санкций США
Закон также корректирует перечень глубоководных и арктических шельфовых и нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым вскоре будет запрещено поставлять оборудование и технологии. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Новые американские санкции, которые могут затормозить энергетическое сотрудничество между Россией и Евросоюзом, вызвали недоумение в Брюсселе. В ЕС отметили, что действия американских властей противоречат международному праву, а глава МИД Германии Зигмар Габриэль неоднократно заявлял, что новые ограничительные меры со стороны США в отношении России являются прямым вмешательством в дела ЕС.

Сам американский лидер Дональд Трамп сразу после подписания законопроекта раскритиковал определенные положения документа. Так, президент США подчеркнул, что новые санкции могут иметь негативные последствия для "друзей и союзников" Вашингтона. Он также выразил обеспокоенность, что ограничения могут стать помехой американскому бизнесу.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ABC: антироссийские санкции ослабили положение Трампа на мировой арене
Кроме того, Трамп остался недоволен тем, что законопроект нарушает "исключительные конституционные полномочия президента" по ряду вопросов, так как конгресс отныне может вмешиваться в процедуру признания иностранных правительств. Кроме того, обязательства, прописанные в законе, "противоречат исключительному конституционному праву президента определять время, масштаб и задачи международных переговоров". По словам Трампа, такие ограничения противоречат решениям Верховного суда США.

Что касается реакции российских властей на новые ограничения, то в Кремле заявили, что законопроект о санкциях не имеет никакого особого значения, а в МИД отметили, что никакое давление со стороны Вашингтона не заставит Москву "поступиться национальными интересами".

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена