Ползавший по стенам в Мехико "человек-паук" оказался 17-летним россиянином

МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. Министерство общественной безопасности Мехико задержало человека, который залез по стене на крышу высотного здания в городе, им оказался россиянин, сообщает портал Universal.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором виден юноша, забирающийся без снаряжения и страховки по стене высотного офисного здания в районе Поланко. С крыши молодой человек помахал снимавшим его на видео людям рукой, а в сети его уже назвали "человеком-пауком".

По данным Universal, 17-летний молодой человек оказался россиянином Кириллом, для которого подобные эксперименты в городах являются хобби. В ближайшее время его доставят в мексиканский Национальный институт миграции, чтобы выяснить юридические основания, на которых он находится в Мексике.

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