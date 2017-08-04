Трамп не намерен увольнять спецпрокурора по "российскому делу"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Адвокат президента США Джей Секьюлоу заявил, что Дональд Трамп не намерен увольнять спецпрокурора по делу о так называемом "российском вмешательстве" Роберта Мюллера.

Ранее сенаторы США от обеих партий внесли в сенат два законопроекта, которые запретят президенту увольнять Мюллера.

"Президент не думает об увольнении Боба Мюллера, так что спекуляции по этому поводу просто некорректны", — заявил Секьюлоу в эфире телеканала Fox News.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что Мюллер созвал большое жюри, что может говорить о значительной интенсификации расследования о "вмешательстве России" в американские выборы.

По словам Секьюлоу, созыв большого жюри не означает, что сам Трамп находится под расследованием спецкомитета. Он выразил надежду, что теперь расследование будет ускорено и не "продлится несколько лет".

Специальные большие жюри позволяют следователям подавать судебные запросы о предоставлении документов, приводить к присяге свидетелей и требовать предъявления обвинений. Деятельность таких жюри до предъявления обвинений проходит без участия судей или подсудимых, процесс обсуждения держится в секрете.

Большое жюри начало работать при спецкомитете Мюллера в последние недели. Собеседники издания полагают, что его создание свидетельствует о возросшей интенсивности расследования или его вступлении в новую фазу. Издание полагает, что работа спецпрокурора продлится как минимум еще несколько месяцев.