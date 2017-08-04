Главарь ИГ* прислал в Австралию компоненты бомбы для неудавшегося теракта

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Двое обвиняемых по делу о подготовке теракта в самолете в Австралии получили компоненты для взрывного устройства в посылке от одного из главарей террористической группировки ИГ*, сообщил замглавы австралийской полиции Майкл Фелан.

Правоохранительным органам Австралии удалось предотвратить теракт в самолете. Двум подозреваемым 49-летнему Халеду Махмуду Хаяту и 32-летнему Махмуду Хаяту уже предъявили обвинения в подготовке и планировании теракта. Обвиняемые намеревались заложить бомбу на борт самолета авиакомпании Etihad Airways, вылетающего из Сиднея 15 июля.

"Самодельное взрывное устройство было отправлено из-за рубежа. Обвиняемые собрали бомбу по инструкциям командира ИГ, чтобы заложить уже готовое взрывное устройство на борт самолета", — приводит слова Фелана газета Sydney Morning Herald.

По данным агентства Рейтер, посылка прибыла авиапочтой из Турции. Готовое взрывное устройство, которое собрали злоумышленники, было замаскировано под мясорубку.

По словам полицейского, замысел террористической атаки с использованием сернистого газа являлся отдельным планом. Обвиняемые намеревались осуществить его в местах скопления людей или на общественном транспорте.

Фелан отметил, что обвиняемые были "очень далеки от создания действующего устройства для химатаки".

Обвиняемым может грозить пожизненное тюремное заключение. Еще один фигурант дела все еще допрашивается правоохранителями.

*Террористическая организация, запрещенная в России