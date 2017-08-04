Сенат США утвердил 74-летнюю экс-сенатора от Техаса постпредом при НАТО

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенат США утвердил экс-сенатора Кэй Бэйли Хатчинсон постпредом при НАТО, свидетельствуют результаты голосования.

Хатчинсон (74 года) была сенатором от Техаса в 1993-2013 годах.

Она будет проводить в НАТО политику президента Дональда Трампа, который критиковал альянс за то, что тот устарел, а также требовал от союзников вносить больше средств в бюджет НАТО.

Сенат также утвердил послом в Лондоне Вуди Джонсона, владельца команды по американскому футболу "Нью-Йорк Джетс".