США вновь заявили, что не признают учредительное собрание в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США в пятницу вновь заявили, что не признают Национальное учредительное собрание Венесуэлы. Заявление приурочено к началу работы собрания, избранного в прошлое воскресенье.
"США считают Национальное учредительное собрание Венесуэлы нелегитимным продуктом нечестного (выборного) процесса, который режим Мадуро применил с целью дальнейшего наступления на демократию", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.
По ее словам, правила голосования были составлены так, чтобы в собрании оказались лишь сторонники действующих властей. Госдепартамент также обвинил власти Венесуэлы в том, что они угрожали избирателям лишить их доступа к продуктам питания и пенсий. Кроме того, как считают США, на выборах не было заслуживающих доверия иностранных наблюдателей.
"Соединенные Штаты не признают Национальное учредительное собрание", — заключила Науэрт.
Новый законодательный орган должен заседать в здании Национальной ассамблеи, депутаты которой не намерены уступать свои места избранным в НУС 545 представителям от разных секторов общества. Еще в среду национальная боливарианская гвардия Венесуэлы взяла под охрану один из залов дворца парламента в рамках подготовки обеспечения безопасности деятельности НУС.
Сторонники оппозиции намерены провести в пятницу массовые акции протеста.