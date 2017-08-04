США вновь заявили, что не признают учредительное собрание в Венесуэле

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США в пятницу вновь заявили, что не признают Национальное учредительное собрание Венесуэлы. Заявление приурочено к началу работы собрания, избранного в прошлое воскресенье.

"США считают Национальное учредительное собрание Венесуэлы нелегитимным продуктом нечестного (выборного) процесса, который режим Мадуро применил с целью дальнейшего наступления на демократию", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, правила голосования были составлены так, чтобы в собрании оказались лишь сторонники действующих властей. Госдепартамент также обвинил власти Венесуэлы в том, что они угрожали избирателям лишить их доступа к продуктам питания и пенсий. Кроме того, как считают США, на выборах не было заслуживающих доверия иностранных наблюдателей.

"Соединенные Штаты не признают Национальное учредительное собрание", — заключила Науэрт.

Новый законодательный орган должен заседать в здании Национальной ассамблеи, депутаты которой не намерены уступать свои места избранным в НУС 545 представителям от разных секторов общества. Еще в среду национальная боливарианская гвардия Венесуэлы взяла под охрану один из залов дворца парламента в рамках подготовки обеспечения безопасности деятельности НУС.

Сторонники оппозиции намерены провести в пятницу массовые акции протеста.