Трамп уедет в отпуск на время ремонта кондиционеров в Белом доме

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в пятницу отправится в "рабочий отпуск" на две недели, пока в Западном крыле Белого дома будут ремонтировать кондиционеры, сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Уолтерс уточнила, что план ремонта одобрила предыдущая администрация Барака Обамы.

По ее словам, президент отправится в принадлежащий ему гольф-курорт в Бедминстере, штат Нью-Джерси. "Он отправится в Бедминстер в "рабочий отпуск", — сказала Уолтерс. Сотрудников Западного крыла на две недели переселят в соседнее с Белым домом здание, где работает часть аппарата Белого дома.

"Системе вентиляции, отопления и кондиционирования (в Западном крыле) 27 лет, но из-за круглосуточного использования на протяжении всего года относительный оценочный возраст системы составляет 81 год", — пояснила Уолтерс.

Кроме того, будет проведен ремонт в южном портике и на лужайке Белого дома, которые не поновляли 64 года, а также в других помещениях, уточнила она.

Журналисты стали расспрашивать Уолтерс, почему Трамп отправляется в отпуск, хотя сам призывал конгресс не разъезжаться на каникулы и заняться принятием закона о здравоохранении. Уолтерс заявила, что иначе и быть не могло, учитывая, что без кондиционеров в Белом доме невозможно работать.

"Западное крыло будет без кондиционеров в течение двух недель, поэтому сотрудники и президент из него выезжают. Не думаю, что кому-либо из вас понравилось бы в Западном крыле в летний день вашингтонского августа, когда температура выше 100 градусов (по Фаренгейту, около 38 градусов по Цельсию), а кондиционеров нет", — пояснила Уолтерс. Вашингтон находится в субтропической зоне, летом в американской столице влажно и жарко.