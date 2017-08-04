Белый дом возмущен утечками телефонных разговоров Трампа

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом возмущен утечками телефонных разговоров президента Дональда Трампа, заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.
Зимой в прессе оказались подробности разговоров Трампа с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето и премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом. В четверг в печати оказались полные транскрипты этих разговоров. С мексиканским президентом Трамп обсуждал строительство стены на границе, против которого Мексика категорически возражает. С Тернбуллом Трамп говорил на повышенных тонах после того, как тот предложил США выполнить свои обязательства и принять тысячи беженцев, находящихся в Австралии.