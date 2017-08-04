В Дубае горит один из высочайших небоскребов в мире

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Одна из высочайших башен мира, 79-этажный жилой небоскреб Torch горит в Дубае, сообщает эмиратская газета Gulfnews.
Ранее небоскреб уже становился жертвой большого пожара — в 2015 году.
В 2011 при открытии небоскреб The Torch высотой 348 метров был самой высокой жилой башней в мире, сейчас он занимает пятую позицию. The Torch расположен в одном из элитных районов города Дубай Марина, где проживают многочисленные общины иностранцев. Возгорание произошло на 50-м этаже, но из-за сильного ветра пламя распространилось по стенам более чем на десять этажей. Тушить приходилось не только пламя на верхних этажах, но и обломки здания и расплавленное стекло, которое капало с горящего небоскреба.
Ранее крупный пожар произошел в Дубае за несколько часов до наступления нового 2016 года в пятизвездочном 63-этажном отеле Address Hotel. В 2012 году большая часть 34-этажной жилой башни Tamweel Tower в районе Jumeirah Lake Towers сгорела в результате пожара, возникшего из-за непотушенной сигареты.
DEVELOPING: High-rise on fire in Dubai Marina district.— ~Marietta️ (@MDavisbot) 3 августа 2017 г.
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