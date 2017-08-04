ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенаторы США от обеих партий внесли в сенат два законопроекта, которые запретят президенту увольнять спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера, передает агентство Рейтер.

По заявлению соавтора одного из законопроектов республиканца Линдси Грэма, конгресс должен осуществлять надзор над подобными вопросами. Грэм, один из наиболее ярых приверженцев теории о "российском следе" в прошедших выборах, утверждает, что руководствуется не политикой, а интересами общего регулирования работы минюста со стороны конгресса.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.