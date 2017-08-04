ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенаторы США от обеих партий внесли в сенат два законопроекта, которые запретят президенту увольнять спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера, передает агентство Рейтер.
Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.