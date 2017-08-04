Белый дом по-прежнему считает, что Трамп не находится под расследованием

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом по-прежнему считает, что Дональд Трамп не находится под расследованием, заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

Часом ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер созвал большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования "вмешательства России" в американские президентские выборы.

"Бывший директор ФБР Джим Коми три раза сказал, что президент не находится под расследованием, и у нас нет оснований считать, что здесь что-то изменилась", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Сандерс.

Специальные большие жюри позволяют следователям подавать судебные запросы о предоставлении документов, приводить к присяге свидетелей и требовать предъявления обвинений. Деятельность таких жюри до предъявления обвинений проходит без участия судей или подсудимых, процесс обсуждения держится в секрете.

Мюллер расследует встречу сына президента, Дональда Трампа-младшего, с российским юристом Натальей Весельницкой и другими людьми, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По его данным, Мюллера интересует, не предлагал ли Трамп-младший или кто-либо другой из предвыборного штаба Трампа-старшего российским представителям опубликовать компрометирующую информацию об их сопернике Хиллари Клинтон. Еще один источник агентства заявил, что президент США действительно не находится под расследованием, но Мюллер хочет узнать, знал ли Трамп-старший о встрече сына с Весельницкой.

Большое жюри начало работать при спецкомитете Мюллера в последние недели. Собеседники издания полагают, что его создание свидетельствует о возросшей интенсивности расследования или его вступлении в новую фазу. Издание полагает, что работа спецпрокурора продлится как минимум еще несколько месяцев.

По данным агентства Рейтер, которое ссылается на источники, жюри уже начало рассылать повестки для дачи показаний в связи со встречей между сыном президента Дональдом Трампом-младшим и российским юристом Натальей Весельницкой.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.