"Джебхат ан-Нусра"* передала пятерых пленных бойцов "Хезболлах"

БЕЙРУТ, 4 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" освобождены из плена террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и доставлены в ливанский город Эль-Каа, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

По данным канала, террористы передали пятерых пленных в рамках соглашения, достигнутого между "ан-Нусрой"* и "Хезболлах".

"Хезболлах" со своей стороны совместно с ливанской армией и по согласию сирийских властей ранее позволили последней группе боевиков с родственниками (почти 8 тысячам человек) беспрепятственно покинуть горный район Эрсаль и уйти в сирийскую провинцию Идлиб. Ливанская территория была объявлена полностью освобожденной от "Джебхат ан-Нусра".

Ливанское движение "Хезболлах" с 21 июля, за шесть суток, сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусра" 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний с Эрсалем горный район Флита (сирийская территория)".

Горный район Эрсаль считался самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы использовали труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию новых боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсале, как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов в Ливане и вербовали молодых людей на войну против сирийской армии.

*Террористическая организация, запрещенная в России