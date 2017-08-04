Запретить газ из США: в ЕС предлагают ответить на антироссийские санкции

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Европейские компании могли бы отказаться от закупок сжиженного газа из США в ответ на ужесточение антироссийских санкций американским правительством. С таким предложением выступил член Сената Франции Ив Поццо ди Борго, по мнению которого действия Вашингтона против Москвы объясняются желанием наращивать экспорт в другие страны, используя политику лишь в качестве предлога.
После того как в конце июля было объявлено, что ограничительные меры коснутся компаний, сотрудничающих с Россией в энергетическом секторе, возмущение в Евросоюзе стало всеобщим. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в случае если предприятия из стран ЕС пострадают, Брюссель найдет адекватный ответ "в течение нескольких дней". Поццо ди Борго призывает европейские власти к "смелости" в санкционном вопросе.
"США понимают только силу"
По мнению Поццо ди Борго, именно экономическая составляющая преобладает в действиях американцев, которые порвали с традицией согласованных решений и впервые ввели санкции против России в одиночку.
"Американцы вышли за рамки международного права. Каждый раз они произносят красивые слова о свободе и защите. Но на самом деле их заботит только лишь торговля. Сегодня у них слишком много сланцевого газа, они пытаются его продать. И что же они делают? Поскольку самые большие запасы газа находятся в Катаре и в Иране, они заставляют Саудовскую Аравию ввести санкции против Катара. В Европе, поскольку возникли проблемы с поставками газа через Украину, была сделана ставка на "Северный поток" — и что же предпринимают американцы? Вводят санкции против "Северного потока", — рассказывает Ив Поццо ди Борго Sputnik Франция.
Поццо ди Борго предлагает силовой ответ Вашингтону, предполагающий введение контрсанкций: "Если у Европы хватит мужества, она могла бы в первую очередь запретить европейским компаниям покупать сланцевый газ. Компания "Engie", являющаяся партнером "Северного потока", регулярно закупает у США сжиженный газ, сланцевый газ. Этому нужно положить конец!", — говорит сенатор, уверенный, что "Европа очень недовольна, и есть надежда, что на дело не остановится на одном только недовольстве".
"Нужно быть немного смелее. Само собой, следует определить, какие будут последствия для торговли. Но дело в том, что американцы понимают только силу. Если им показать, что они потеряют деньги, они задумаются", — говорит Поццо ди Борго.
Блок внутри ЕС против санкций
По мнению Чарногурского, недовольство санкциями может обрести в Евросоюзе географическое измерение, если восточно- и центральноевропейские страны совместно заявят о несогласии с ними. "Польша, конечно, не присоединится к этому, но Чехия, Венгрия, Словакия, Австрия могли бы. Этим странам под силу создать блок против санкций. Что до моего личного мнения, то я считаю, что Словакии вообще не следовало присоединяться к санкциям, но ей не хватило сил, чтобы противостоять давлению", — рассуждает экс-премьер.
Чарногурский надеется, что вопреки США проект трубопровода "Северный поток — 2" все-таки будет реализован. "Сейчас Словакия получает российский газ через газопровод "Дружба", в будущем может сложиться ситуация, когда придется перейти на энергоносители из других стран. Но я надеюсь на другое: "Северный поток" доведут до завершения, и газа будет так много, что хватит всем", — говорит Чарногурский.
Провокация слабостью
Несмотря на согласованное возмущение практически всего политического класса, реакция ЕС может оказаться слабее, чем ожидается. Такой поворот вписывается в курс на сглаживание отношений с Вашингтоном, которого, несмотря на все конфронтационные заявления, придерживается Брюссель. Депутат испанского парламента Маноло Монерео, представляющий движение Podemos, рассказал РИА Новости, что ожидает невнятной реакции от Евросоюза из-за неспособности последнего проводить политику в своих собственных интересах.