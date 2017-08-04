Запретить газ из США: в ЕС предлагают ответить на антироссийские санкции

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Европейские компании могли бы отказаться от закупок сжиженного газа из США в ответ на ужесточение антироссийских санкций американским правительством. С таким предложением выступил член Сената Франции Ив Поццо ди Борго, по мнению которого действия Вашингтона против Москвы объясняются желанием наращивать экспорт в другие страны, используя политику лишь в качестве предлога.

После того как в конце июля было объявлено, что ограничительные меры коснутся компаний, сотрудничающих с Россией в энергетическом секторе, возмущение в Евросоюзе стало всеобщим. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в случае если предприятия из стран ЕС пострадают, Брюссель найдет адекватный ответ "в течение нескольких дней". Поццо ди Борго призывает европейские власти к "смелости" в санкционном вопросе.

"США понимают только силу"

В соответствии с условиями новых антироссийских санкций под давлением со стороны США могут оказаться такие европейские компании, как немецкие Wintershall, Uniper, французская Engie и австрийская OMV. Все они участвуют в прокладке российского трубопровода "Северный поток — 2", который, пролегая по дну Балтийского моря, должен будет поставлять голубое топливо в ЕС в обход Украины. В Вашингтоне инфраструктурное начинание подвергается резкой критике: США предпочли бы поставлять свой газ в Европу, ограничив доступ для российского.По мнению Поццо ди Борго, именно экономическая составляющая преобладает в действиях американцев, которые порвали с традицией согласованных решений и впервые ввели санкции против России в одиночку.

"Американцы вышли за рамки международного права. Каждый раз они произносят красивые слова о свободе и защите. Но на самом деле их заботит только лишь торговля. Сегодня у них слишком много сланцевого газа, они пытаются его продать. И что же они делают? Поскольку самые большие запасы газа находятся в Катаре и в Иране, они заставляют Саудовскую Аравию ввести санкции против Катара. В Европе, поскольку возникли проблемы с поставками газа через Украину, была сделана ставка на "Северный поток" — и что же предпринимают американцы? Вводят санкции против "Северного потока", — рассказывает Ив Поццо ди Борго Sputnik Франция.

Поццо ди Борго предлагает силовой ответ Вашингтону, предполагающий введение контрсанкций: "Если у Европы хватит мужества, она могла бы в первую очередь запретить европейским компаниям покупать сланцевый газ. Компания "Engie", являющаяся партнером "Северного потока", регулярно закупает у США сжиженный газ, сланцевый газ. Этому нужно положить конец!", — говорит сенатор, уверенный, что "Европа очень недовольна, и есть надежда, что на дело не остановится на одном только недовольстве".

"Нужно быть немного смелее. Само собой, следует определить, какие будут последствия для торговли. Но дело в том, что американцы понимают только силу. Если им показать, что они потеряют деньги, они задумаются", — говорит Поццо ди Борго.

Блок внутри ЕС против санкций

Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский рассказал в интервью РИА Новости, что ожидает последствий для США от введения мер против Евросоюза. "Те реакции, которые сейчас поступают из ЕС, позволяют надеяться, что Брюссель не настолько будет следовать проамериканскому курсу, как раньше. Не на 100%, а на 90%. Этого мало, но можно надеяться, что это только начало", — говорит политик.

По мнению Чарногурского, недовольство санкциями может обрести в Евросоюзе географическое измерение, если восточно- и центральноевропейские страны совместно заявят о несогласии с ними. "Польша, конечно, не присоединится к этому, но Чехия, Венгрия, Словакия, Австрия могли бы. Этим странам под силу создать блок против санкций. Что до моего личного мнения, то я считаю, что Словакии вообще не следовало присоединяться к санкциям, но ей не хватило сил, чтобы противостоять давлению", — рассуждает экс-премьер.

Чарногурский надеется, что вопреки США проект трубопровода "Северный поток — 2" все-таки будет реализован. "Сейчас Словакия получает российский газ через газопровод "Дружба", в будущем может сложиться ситуация, когда придется перейти на энергоносители из других стран. Но я надеюсь на другое: "Северный поток" доведут до завершения, и газа будет так много, что хватит всем", — говорит Чарногурский.

Провокация слабостью

К настоящему времени с высказываниями той или иной степени резкости против новых санкций выступила большая часть европейского истеблишмента. Введение ограничительных мер как "нелегальное" осудила министр экономики ФРГ Бригитта Циприс, к которой присоединился МИД Франции, отметивший недопустимый "экстерриториальный" характер новых санкций. Ограничительные меры осудили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а президент Финляндии Саули Нийнистё назвал их нечестной попыткой заработать "за счет союзников". Однако количество рискует не перейти в качество при недостатке политической воли.

Несмотря на согласованное возмущение практически всего политического класса, реакция ЕС может оказаться слабее, чем ожидается. Такой поворот вписывается в курс на сглаживание отношений с Вашингтоном, которого, несмотря на все конфронтационные заявления, придерживается Брюссель. Депутат испанского парламента Маноло Монерео, представляющий движение Podemos, рассказал РИА Новости, что ожидает невнятной реакции от Евросоюза из-за неспособности последнего проводить политику в своих собственных интересах.