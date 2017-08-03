Воздушный шарик, запущенный в психбольнице под Парижем, долетел до Флориды

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Воздушный шарик, запущенный в психиатрической больнице под Парижем, был через четыре месяца обнаружен за 7 тысяч километров, в американском штате Флорида.

Детский праздник, сопровождающийся запусканием шариков, прошел 15 марта в медицинском учреждении в коммуне Монтессон (департамент Ивелин). К каждому шарику была прикреплена карточка с адресом больницы.

"Шарик с карнавала в медицинском центре Теофиля Русселя обнаружен в городе Тампа во Флориде! Благодарим господина Z. за его возвращение!" — сообщил персонал больницы в Facebook. Шарик был обнаружен 19 июля.

Всего после карнавала поступили сообщения о 18 обнаруженных шариках, но не один не улетел дальше 140 километров.

По мнению экспертов, это редкий феномен, но не исключительный. Обычно наполненные гелием шарики лопаются на высоте 30 километров, что мешает им преодолевать значительные расстояния. "В этом случае можно представить, что шарик стабилизировался на высоте 15 километров и совершил кругосветное путешествие, добравшись до Флориды", — сообщил газете Parisien замглавы метеорологической службы столичного региона Лоран Перрон.