В Афганистане солдат НАТО погиб при нападении на патруль коалиции

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Один военнослужащий НАТО погиб и пятеро получили ранения при нападении на патруль сил коалиции в Афганистане, говорится в заявлении миссии альянса "Решительная поддержка".
Сообщается, что на патруль напал террорист-смертник. Нападение произошло в 50 километрах от Кабула, недалеко от американской авиабазы Баграм. Помимо пяти солдат коалиции в результате инцидента был ранен переводчик.
Ответственность за нападение уже взяли боевики радикальной группировки "Талибан"*.
Ранее НАТО подтвердила данные о двух погибших американских военнослужащих, сообщив также еще о четырех пострадавших военных при нападении на конвой альянса в афганском Кандагаре.
В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
* Террористические организации, запрещенные в России