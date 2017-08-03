В Афганистане солдат НАТО погиб при нападении на патруль коалиции

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Один военнослужащий НАТО погиб и пятеро получили ранения при нападении на патруль сил коалиции в Афганистане, говорится в заявлении миссии альянса "Решительная поддержка".

Сообщается, что на патруль напал террорист-смертник. Нападение произошло в 50 километрах от Кабула, недалеко от американской авиабазы Баграм. Помимо пяти солдат коалиции в результате инцидента был ранен переводчик.

Ответственность за нападение уже взяли боевики радикальной группировки "Талибан"*.

Ранее НАТО подтвердила данные о двух погибших американских военнослужащих, сообщив также еще о четырех пострадавших военных при нападении на конвой альянса в афганском Кандагаре.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

* Террористические организации, запрещенные в России