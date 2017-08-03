Генпрокуратура Венесуэлы требует остановить работу учредительного собрания

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы в четверг потребовала отменить начало работы национального учредительного собрания (НУС), которое должно открыться в пятницу в здании парламента страны.

"Прокуроры номер 4 и 77 обратились в контрольный суд с просьбой аннулировать начало работы национального учредительного собрания. Требование прокуроров базируется на предположении о совершении преступлений в рамках выборного процесса в НУС", — говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter.

Накануне генеральный прокурор Луиса Ортега Диас сообщила CNN, что ведомство открыло расследование по факту возможных подтасовок в ходе недавних выборов в НУС. С таким обращением в генпрокуратуру обратились депутаты оппозиционного парламента.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду перенес начало работы учредительного собрания с четверга на пятницу. НУС, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе Мадуро. Оппозиция и многие страны мира не признали выборы, указывая, что созыв НУС должен быть осуществлен через референдум.

По официальным данным национального избирательного совета (НИС), в выборах приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако это оспаривается оппозицией и главой компании Smartmatic, выполнявшей работу для НИС, Антонио Мухикой. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на 1 миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти отвергли эти заявления.