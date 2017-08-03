Госдеп обеспокоен законом о санкциях против России, но будет его выполнять

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США будет выполнять закон о санкциях, хотя и обеспокоен вместе с президентом Дональдом Трампом содержанием закона, сказала журналистам на брифинге официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Президент подписал закон, и мы, конечно, будем ему следовать", — сказала Науэрт.

"И президент, и госсекретарь, как и предыдущие администрации, республиканские и демократические, выразили обеспокоенность тем, что конгресс входит в ряд дел по санкциям, потому что это может ограничить госсекретаря и президента в их возможностях усиливать и ослаблять должным образом санкционную деятельность", — сказала Науэрт. По ее словам, исполнительной власти нужна "гибкость", чтобы вознаграждать страны за сотрудничество или, напротив, ужесточать санкционную политику.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.