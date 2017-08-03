Госдеп не подтверждает, что одобрил поставки оружия Украине

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Госдепартамент не подтверждает публикации о том, что ведомство одобрило поставки оружия Украине, сказала журналистам официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Я не могу этого подтвердить. Мы не представляли оборонительного оружия, но и не исключали такой возможности, такая возможность по-прежнему рассматривается", — сказала Науэрт журналистам на брифинге.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.