США просят другие страны не открывать у себя диппредставительства КНДР

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. США уговаривают третьи страны не открывать у себя диппредставительства КНДР, сказала журналистам на брифинге в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Еще одна инициатива (США — ред.) — просить страны, которые планируют открыть северокорейские дипломатические представительства, не делать этого", — сказала Науэрт.

"Есть конкретные страны, которые решили не открывать северокорейские диппредставительства по этой причине", — добавила Науэрт, отказавшись назвать эти страны "по соображениям безопасности".

США не поддерживают дипломатических отношений с КНДР. Кроме того, Северная Корея стала в прошлом месяце единственной страной, куда американцам запретили ездить — запрет вступит в силу с 1 сентября. Исключение сделано лишь для поездок журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, а также для случаев "в интересах национальной безопасности" США.