Перу может разорвать отношения с Венесуэлой

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Перу не исключает возможности разрыва дипломатических отношений с Венесуэлой, заявил в четверг журналистам глава МИД южноамериканской страны Рикардо Луна.

По его словам, такое решение может быть принято по итогам встречи стран региона, намеченной в Лиме на 8 августа, где и будет рассматриваться ситуация в Венесуэле после выборов в национальное учредительное собрание (НУС), непризнанных многими государствами.

"Нет, мы не никак не исключаем (возможности разрыва отношений), любые действия обсуждаются, мы посмотрим на настрой стран на этой встрече, и в зависимости от этого будет видно, какие вещи мы можем сделать совместно. Но это никак не обуславливает односторонние действия (Перу), которые будут приняты в определенный момент", — приводит портал Comercio заявление Луны.

Именно Перу стало инициатором созыва встречи стран региона сразу после выборов НУС. Ожидается, что в ней примут участие представители Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы и Парагвая.

НУС приступает к работе в эту пятницу и должен будет заняться подготовкой изменений в конституцию Венесуэлы. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.