Перу может разорвать отношения с Венесуэлой

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Перу не исключает возможности разрыва дипломатических отношений с Венесуэлой, заявил в четверг журналистам глава МИД южноамериканской страны Рикардо Луна.
"Нет, мы не никак не исключаем (возможности разрыва отношений), любые действия обсуждаются, мы посмотрим на настрой стран на этой встрече, и в зависимости от этого будет видно, какие вещи мы можем сделать совместно. Но это никак не обуславливает односторонние действия (Перу), которые будут приняты в определенный момент", — приводит портал Comercio заявление Луны.
НУС приступает к работе в эту пятницу и должен будет заняться подготовкой изменений в конституцию Венесуэлы. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.