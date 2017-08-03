СМИ: США готовятся подключить Совбез ООН к обсуждению санкций против КНДР

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. США могут в скором времени привлечь всех членов Совета безопасности ООН к продвижению новых санкций в отношении КНДР, что может свидетельствовать о согласии между Пекином и Вашингтоном в этом вопросе, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.
По словам собеседников агентства, представитель США может распространить проект резолюции среди членов Совета безопасности уже в четверг. При этом Китай и Россия рассматривают в качестве достаточной причины для введения санкций только испытания в КНДР баллистической ракеты большой дальности или ядерного оружия.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что "даже если существует соглашение между США и Китаем, это не означает, что оно есть среди пяти постоянных членов" Совбеза ООН, добавив, что не видел существующего проекта резолюции, однако может предположить, каково его содержание, добавляет Рейтер.
В КНДР заявили 29 июля о втором успешном пуске ракеты "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд, дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота — 3724,9 километра.
Южнокорейские военные полагают, что на этот раз была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского Минобороны, ракета поднялась на 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что запущенная КНДР на прошлой неделе ракета не была межконтинентальной.