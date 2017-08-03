СМИ: США готовятся подключить Совбез ООН к обсуждению санкций против КНДР

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. США могут в скором времени привлечь всех членов Совета безопасности ООН к продвижению новых санкций в отношении КНДР, что может свидетельствовать о согласии между Пекином и Вашингтоном в этом вопросе, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, США, как правило, сначала обсуждают пакет санкций против Пхеньяна с КНР и лишь по достижении соглашения с Пекином выносят проект на обсуждение Совбеза в полном составе.

По словам собеседников агентства, представитель США может распространить проект резолюции среди членов Совета безопасности уже в четверг. При этом Китай и Россия рассматривают в качестве достаточной причины для введения санкций только испытания в КНДР баллистической ракеты большой дальности или ядерного оружия.

Как отмечает агентство, Вашингтон в неофициальном порядке держал в курсе хода переговоров с китайскими коллегами делегации Великобритании и Франции, а Пекин информировал о дискуссии и предложении США представителя РФ. Постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи заявил агентству, что страны "уже ведут работу некоторое время", и выразил надежду на достижение согласия.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что "даже если существует соглашение между США и Китаем, это не означает, что оно есть среди пяти постоянных членов" Совбеза ООН, добавив, что не видел существующего проекта резолюции, однако может предположить, каково его содержание, добавляет Рейтер.

Миссия США при ООН воздержалась от комментария.

В КНДР заявили 29 июля о втором успешном пуске ракеты "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд, дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота — 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского Минобороны, ракета поднялась на 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что запущенная КНДР на прошлой неделе ракета не была межконтинентальной.