МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Фотографию из аэропорта Сан-Франциско, сделанную в момент посадки самолета Air Canada, который чуть не столкнулся с четырьмя другими лайнерами с пассажирами на борту, опубликовало агентство Associated Press.
На фото видно, что Airbus A320 пролетает в считанных метрах над другим воздушным судном. Как сообщает AP, следствие установило, что самолет Air Canada находился в этот момент всего в 18 метрах над землей.
Shocking photo: Air Canada jet was thisclose to catastrophic crash at San Francisco airport https://t.co/KBv7FrEXrA— AP West Region (@APWestRegion) 2 августа 2017 г.
Через неделю после инцидента в сети появилась запись переговоров пилотов Airbus 320 с диспетчерами, из которой следует, что летчик сообщил о "каких-то огнях" на взлетно-посадочной полосе, которые в действительности являлись самолетами на рулежной дорожке. Диспетчер заверил пилота, что полоса свободна, и никаких огней на ней нет. Через несколько секунд вмешался второй голос, возможно, это был член экипажа другого лайнера: "Куда летит этот парень? Он над рулежной дорожкой". Только после этого диспетчер приказал пилоту канадского самолета прервать приземление.