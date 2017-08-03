В Союзе журналистов Украины раскритиковали обвинения против Муравицкого

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Обвинения, выдвинутые на Украине журналисту Василию Муравицкому за его публикации, можно применить в отношении любого журналиста, отыскав в материалах "манипулятивный характер", считает секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев.

"Вообще-то, сам тезис о "манипулятивном характере материалов", чрезвычайно опасен. Так можно в любом материале" изобрести "манипулятивность" и обвинить кого-либо "непокорного", — написал секретарь в Facebook.

"Не исключаю, что следствие имеет основания для обоснованного подозрения. Даже более того, я мечтаю, чтобы наши правоохранители были чрезвычайно профессиональны и проявляли образцы защиты идеалов демократии. Но сейчас мы не имеем законного решения суда относительно совершения журналистом преступления, а потому априори стоим и на его персональной защите, и, одновременно и вместе с тем, на защите демократии. Относительно текстов публикаций Василия не скажу ничего. Я просто их не видел", — добавил Макеев.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг он был арестован на два месяца.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы и международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.