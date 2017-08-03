Трамп пока не планирует телефонный разговор с Путиным

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп пока не планирует проведение телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости высокопоставленный представитель Белого дома.

"В настоящее время никакого телефонного разговора не запланировано", — сообщил собеседник агентства.

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил конгресс в том, что отношения США и России находятся на "небывало низком уровне".

В среду Трамп подписал закон, вводящий новый пакет антироссийских санкций. Закон ограничивает полномочия президента по отмене санкций и предоставляет конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также закон кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.

Позднее Трамп заявил, что подписанный им закон о санкциях против России, Ирана и КНДР содержит неконституционные нормы, но администрация будет его исполнять — впрочем, исходя из собственных представлений о полномочиях президента. В частности, Трамп недоволен тем, что конгресс намерен заранее изучать любые решения президента по изменению или отмене санкций. Другое положение накладывает обязательства на исполнительную власть, которые "противоречат исключительному конституционному праву президента определять время, масштаб и задачи международных переговоров". Эти положения закона, по словам президента США, противоречат ряду решений Верховного суда.