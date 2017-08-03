В абхазских больницах остается 12 пострадавших от взрыва

СУХУМ (Абхазия), 3 авг — РИА Новости. В больницах Сухума и Гудаута остается 12 пострадавших от взрывов снарядов на складе в посёлке Приморский накануне, передаёт корреспондент РИА Новости, которому удалось навестить раненых.

В частности, в республиканской больнице в Сухуме, в хирургическом отделении находятся 10 человек, в том числе четверо граждан Абхазии, пятеро россиян и украинка.

Двадцативосьмилетнюю жительницу Киева Дарину П. с контузией головы и её приятеля из Ижевска, 32-летнего Георгия М. вечером в четверг перевели в Сухум из районной больницы Гудаути. Причиной стали серьёзные ранения правой ноги Георгия — в день ЧП молодые люди выходили из сероводородного источника в Приморском, и попали под "обстрел" осколков снарядов.

По признанию Дарины, она "такое видела только в репортажах с Донбасса" и не могла представить, что сама испытает подобное. Молодые люди в отношениях уже год, они проводили совместный отпуск в Новом Афоне и решили посетить источник. При этом визит в Приморское уже был финалом их отпуска — буквально в ночь на четверг Дарина собиралась улететь из Сочи через Стамбул в Киев, но вместо этого попала в больницу. "Теперь буду в Абхазии, пока Гоша не поправится", — рассказала она РИА Новости.

Кроме того, в больнице в Сухуме находится 12-летняя россиянка, также пострадавшая при взрывах.

Что касается Гудаутской районной больницы, то там находится семейная пара из Ставрополя, также получившая ранения ног. Шестидесятилетняя Людмила Д. сообщила РИА Новости, что представители российского МЧС обещали ей вывезти их в Ставрополь, и она с мужем ждёт отправки "видимо, в пятницу".