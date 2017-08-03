ФБР задержало эксперта, который помог нейтрализовать вирус WannaCry

ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований США задержали эксперта по компьютерной безопасности, который ранее помог нейтрализовать глобальный вирус WannaCry, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, речь идет о работающем в Великобритании Маркусе Хатчинсе, который в мае нашел "выключатель" в вирусе, что и помогло обезвредить вредоносную программу. Его задержали после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лаг-Вегасе (штат Невада) с участием "тысяч хакеров".

Об основаниях для задержания и ареста Хатчинса ничего не сообщается – ФБР традиционно не комментирует "текущие расследования".

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, об этом ранее сообщал директор Европола Роб Уэйнрайт. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщало, что инструмент американских разведслужб, известный как Eternal Blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.