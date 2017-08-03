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Правительство Абхазии выплатит компенсации семьям погибших при взрыве

Сюжет:
Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (33)
21:2003.08.2017
(обновлено: 21:21 03.08.2017)
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© Фото : МЧС АбхазииСотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017Сотрудники МЧС в районе места взрыва в селе Приморское, Абхазия. 2 августа 2017
© Фото : МЧС Абхазии

СУХУМ, 3 авг – РИА Новости. Правительство Абхазии выплатит семьям двух российских туристок, погибших при взрыве боеприпасов на складе Минобороны республики, компенсации в размере 500 тысяч рублей, передает агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Наалу Авидзба.

Последствия взрывов на складе вооружения в посёлке Приморский, Абхазия. 3 августа 2017
© РИА Новости / Виноградов Дмитрий
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Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. По данным Минздрава республики, пострадали 64 человека. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, ранены 27 граждан РФ. МИД Абхазии также сообщил о гибели двух туристок из Санкт-Петербурга.

По данным агентства, президент Абхазии Рауль Хаджимба провел оперативное совещание по вопросу ликвидации последствий взрывов на складе с боеприпасами. "Премьер-министр Абхазии доложил президенту, что семьям двух туристок, погибших при взрыве боеприпасов на складе Минобороны, будут выплачены компенсации в размере 500 тысяч рублей", — передает агентство.

На месте взрыва боеприпасов склада Минобороны Абхазии в селе Приморское
© РИА Новости / МЧС Республики Абхазия
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Правительство Абхазии также возьмет на себя все вопросы по доставке тел погибших. Для российских туристов, проживавших во время отдыха в зданиях, которые были повреждены в результате взрыва, организовано размещение. "Все они, за исключением одной гражданки Российской Федерации, сообщили о своем намерении продолжить отдых в республике", — отмечается в сообщении.

Жилые помещения, которым был нанесен ущерб от взрывов, будут восстановлены за счет средств госбюджета. "Всем пострадавшим будет выплачена компенсация за нанесение вреда здоровью. Также будут возмещены расходы на восстановление поврежденных взрывами транспортных средств. Пострадавшим от происшествия российским туристам будут компенсированы транспортные расходы", — говорится в сообщении агентства.

Жители посёлка Приморский в Абхазии убирают последствия взрыва боеприпасов. 3 августа 2017
© РИА Новости / Виноградов Дмитрий
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Президент поручил Службе госбезопасности и Генпрокуратуре провести проверку состояния всех военных объектов на территории Абхазии. Также глава государства поручил главе МЧС продолжить оказывать содействие Минобороны по зачистке местности от фрагментов военных снарядов. Президент выразил благодарность подразделениям государственных ведомств, участвующих в ликвидации последствий ЧП, а также отметил содействие 7-й российской военной базы службам Абхазии.

Кабмину поручено продолжить контроль деятельности министерства здравоохранения по оказанию медицинской помощи пострадавшим, а также оказать юридическое сопровождение в случае утери документов и оплатить расходы гражданам России, желающим выехать из Абхазии.

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