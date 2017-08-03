Правительство Абхазии выплатит компенсации семьям погибших при взрыве

СУХУМ, 3 авг – РИА Новости. Правительство Абхазии выплатит семьям двух российских туристок, погибших при взрыве боеприпасов на складе Минобороны республики, компенсации в размере 500 тысяч рублей, передает агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Наалу Авидзба.
По данным агентства, президент Абхазии Рауль Хаджимба провел оперативное совещание по вопросу ликвидации последствий взрывов на складе с боеприпасами. "Премьер-министр Абхазии доложил президенту, что семьям двух туристок, погибших при взрыве боеприпасов на складе Минобороны, будут выплачены компенсации в размере 500 тысяч рублей", — передает агентство.
Жилые помещения, которым был нанесен ущерб от взрывов, будут восстановлены за счет средств госбюджета. "Всем пострадавшим будет выплачена компенсация за нанесение вреда здоровью. Также будут возмещены расходы на восстановление поврежденных взрывами транспортных средств. Пострадавшим от происшествия российским туристам будут компенсированы транспортные расходы", — говорится в сообщении агентства.
Кабмину поручено продолжить контроль деятельности министерства здравоохранения по оказанию медицинской помощи пострадавшим, а также оказать юридическое сопровождение в случае утери документов и оплатить расходы гражданам России, желающим выехать из Абхазии.
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