Туск не исключил возможность возвращения в польскую политику

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск не исключил возможности возвращения в польскую политику. © AP Photo / Virginia Mayo Европейское будущее Польши под вопросом, заявил Туск

"Все возможно, но сейчас я этого не планирую", — заявил в ответ на вопрос о том, планирует ли он вернуться в национальную политику, Туск, которого цитирует агентство PAP.

"Я знаю, что, что бы я сейчас ни делал, это оценивается также под углом возможного политического возвращения и президентских выборов. Я все еще герой каких-то позитивных опросов, негативных. Планирование своей карьеры на пять лет я оставляю господину (Ярославу) Качиньскому, раз он чувствует себя в этом специалистом… Я не могу ответить на этот вопрос, а хотел бы быть с вами честным", — добавил он.

Польша стала единственной страной, которая 9 марта не поддержала Туска на выборах главы Евросовета. Ранее власти страны неоднократно заявляли, что выступают против его переизбрания, поскольку экс-премьер, заняв высокий пост в ЕС, не "продвигал" интересы собственной страны и вмешивался во внутриполитическую ситуацию в Польше. Лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал переизбрание Туска "черным днем" для ЕС.

Представители крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Гражданская платформа", сооснователем которой является Туск, неоднократно заявляли о возможности его участия в президентских выборах, которые состоятся в 2019 году. Лидер партии Гжегож Схетына высказал мнение, что полномочия Туска на посту главы Евросовета будут продлены на 2,5 года, после чего он вернется в страну и сможет претендовать на пост президента.