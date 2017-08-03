Европейское будущее Польши под вопросом, заявил Туск

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Европейское будущее Польши сегодня под вопросом, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"Европейское будущее Польши сегодня под вопросом, я понимаю эмоции поляков, которые беспокоятся или о судах, или о будущем Польши в ЕС", — заявил Туск, которого цитирует агентство PAP.

Экс-премьер Польши отметил, что он в числе прочих ответственен за "европейский путь" страны, а происходят "очень, очень плохие вещи".

Ранее вопрос членства Польши в ЕС поднимался в стране и в контексте выхода из Евросоюза Великобритании, и после того, как Варшава единственной не поддержала переизбрание Туска на посту главы Евросовета. При этом власти Польши, в частности премьер-министр Беата Шидло, заверяли, что республика не намерена покидать Евросоюз.

Президент Польши Анджей Дуда 31 июля применил право вето в отношении двух законов, реформирующих судебную систему страны, которые ранее вызвали массовые протесты, документы повторно направлены в сейм. По его словам, реформа судебной системы в Польше необходима, но не должна "разделять общество и государство".

Акции протеста в связи с принятыми сеймом и сенатом законами продолжались в республике с 21 июля, при этом оппозиция, которая считает, что реформа приведет к зависимости судебной системы от правящей партии, требовала ветировать и третий закон — о всеобщих судах. Несмотря на это, третий закон был подписан президентом.

Несмотря на вето, после публикации закона о всеобщих судах Еврокомиссия запустила санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС. ЕК также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.

Первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия дает Польше один месяц на разрешение проблем вокруг судебной реформы.