Власти Ставрополья готовы оказать помощь пострадавшей при взрыве в Абхазии

ПЯТИГОРСК, 3 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Власти Ставрополья готовы оказать помощь пострадавшей при взрыве на складе боеприпасов Минобороны Абхазии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора края.

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. По данным Минздрава республики, пострадали 64 человека. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, ранены 27 граждан РФ. МИД Абхазии также сообщил о гибели двух туристок из Санкт-Петербурга.

Всего в списке пострадавших 34 фамилии, в том числе жительница Ставрополя Людмила Дайнеко.

"По поручению губернатора края Владимира Владимирова правительство края, минздрав региона поддерживают связь с абхазской стороной. В случае необходимости женщина будет переведена на лечение в Ставропольский край, полученные ранения ее жизни не угрожают, сейчас она получает медицинскую помощь в Абхазии", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на военного прокурора Адгуру Агрбу, военная прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту взрыва на складе боеприпасов по статье "нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".