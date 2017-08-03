ОП обратилась в международные организации после ареста Муравицкого

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков направил обращения в несколько международных организаций, в которых призвал к немедленному освобождению журналиста Василия Муравицкого, подозреваемого на Украине в государственной измене, сообщает пресс-служба ОП РФ.

"Призываю к честному расследованию, немедленному освобождению господина Муравицкого, немедленному прекращению репрессий в адрес прессы на Украине, к обеспечению свободного доступа к информации и либерализации сотрудничества наших украинских коллег с российскими средствами массовой информации", — приводит пресс-служба текст обращения Примакова.

Примаков назвал арест Муравицкого очевидным примером нарушения свободы слова. По его словам, многие коллеги журналиста в российских СМИ обеспокоены вопросом его безопасности, так как "методы Службы безопасности Украины известны своей жестокостью, что неоднократно было подтверждено многими инспекционными миссиями ОБСЕ, Amnesty International и других организаций".

"Как мы знаем, многие наши западные коллеги часто называют Украину успешной в деле обеспечения свободы слова страной. Надеюсь, что эти заявления — не просто слова, и западные медиа сделают что-то, чтобы помочь нашим коллегам на Украине свободно и безопасно выполнять свою работу", — отмечается в обращении Примакова.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг он был арестован на два месяца.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы и международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.