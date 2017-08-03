Туск о расследовании смоленской катастрофы в Польше: бояться мне нечего

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск считает, что ему нечего бояться в связи с расследованием в Польше ряда дел, связанных со смоленской катастрофой.

"Мне нечего бояться, господин председатель меня не запугает", — заявил Туск после допроса в прокуратуре в Варшаве, передаёт агентство PAP.

Так глава Евросовета прокомментировал слова лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который заявил, что Туску "есть чего опасаться" и в связи с расследованиями с ним "может случиться всякое".

"Нельзя политически использовать смоленскую трагедию", — добавил Туск.

По его словам, "никто не запрещал открывать гробы по прибытии в Польшу". Он подчеркнул, что проводимые в таких случаях действия чётко описаны в соответствующих документах.

Туск ранее неоднократно заявлял, что готов нести политическую ответственность за все, что происходило после катастрофы, во время которой он занимал пост премьера Польши. Главу Евросовета 19 апреля уже допрашивали в прокуратуре, тогда допрос около восьми часов. Дело касалось сотрудничества военной контрразведки Польши с ФСБ. В апреле прокуратура вновь вызвала Туска явиться на допрос 5 июля в качестве свидетеля по делу о нарушениях при идентификации останков жертв смоленской катастрофы, однако он не явился, сославшись на занятость.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.